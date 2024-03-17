رسمياً.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة “جدول صرف معاشات فبراير”

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، يعتبر من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في هذا التوقيت خاصة بعد أن انتصف شهر فبراير الجاري وقرب بدء شهر مارس القادم لذلك يتساءل الكثير من الأشخاص المستفيدين من المعاشات بموعد الصرف لكي يقومون بالتأكد من اضافة الزيادة التي قد أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن تابع معنا هذا المقال.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

قامت وزارة المالية المصرية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر مارس القادم فقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصريح مؤخرا على زيادة نسبة المعاشات بنسبة 15%، مما جعل أصحاب المعاشات يتساءلون هل سوف يتم الزيادة في هذا الشهر طبقا لتوصيات الرئيس، وتزداد هذه التساؤلات بالتزامن مع قرب انتهاء شهر فبراير ومن الجدير بالذكر أنه يصل نسبة الزياده ل 74 مليار جنيه لعدد 13 مليون مواطن على المعاش حيث سيكون موعد الصرف بداية الشهر القادم.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

سنتناول الآن توضيح جدول صرف معاشات شهر مارس 2021 على النحو الآتي:

الشريحة الاولى يومى 1,2 من شهر مارس 2024 وهم الفئة الذين يأخذون أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية يومي 3,4 مارس 2024 وهم الفئه الذين ياخذون اكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة يومي 5، 6 مارس 2024 وهم الفئه الذين ياخذون اكثر من 3000 جنيه.

بذلك نكون قد انتهينا من تقديم وعرض موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وتوضيح جدول صرف المعاشات.