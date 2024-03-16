كلها أيام ويهل شهر البركات..  أسعار كرتونة رمضان 2024 بالمعارض المختلفة في مصر

أسعار كرتونة رمضان 2024، مع اقتراب شهر رمضان الفضيل هذا أكثر ما يتم التساؤل عنه في هذا التوقيت نظرا لارتفاع أسعار السلع الغذائية، ولكي يتم توفير المواد الأساسية اللازمة لهم في شهر رمضان وباسعار بسيطه تلبي احتياجاتهم، ولمعرفة باقي التفاصيل المتعلقة بهذا الشان تابع معنا.

أسعار كرتونة رمضان 2024

يبحث الكثير عن العروض المقدمة من الماركات المختلفة وقد بلغ سعر كرتونة رمضان 2024 في ماركت الرايه سعر 190 جنيه مصري وتشتمل الكرتونه على الاتي:

2 كيلو مكرونه حجم 275 جرام

كيلو من السكر.

كيس من الأرز حجم 900 جرام.

2 كيس ملح حجم 200 جرام.

باكو من الصلصة حجم 35 جرام.

علبة فول حجم 250 جرام.

سعر كرتونة رمضان 2024 في كازيون

بلغ سعر كرتونة رمضان 2024 في سوبر ماركت كازيون 190 جنيه حيث تم الإعان عنها ضمن المجلة والتخفيضات الخاصة بها وتشتمل على الآتي:

كيلو من السكر.

3 اكياس مكرونه بحجم 282 جرام.

باكو من الصلصة بحجم 280 جرام.

باكو شاي ناعم 40 جرام.

باكو من الصلصة بحجم 280 جرام.

سعر كرتونة رمضان 2024 في اولاد رجب

بلغ سعر كرتونة رمضان في اولاد رجب 170 جنيه مصري وقد تم الإعلان عنها ضمن مجلة التخفيضات وتشتمل على الآتي:

كيس مكرونه بحجم 350 جرام.

كيلو من السكر.

كيلو من الأرز.

كيس سمنه بحجم 350 جرام.

كيس من الصلصة بحجم 135 جرام.

باكو من الشاي الناعم بحجم 400 جرام.

في الختام نكون قد أوضحنا لكم ما هي أسعار كرتونة رمضان 2024 في المعارض المصرية المختلفة.