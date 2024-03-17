عيالك هتتضاف اخيراً.. اضافة مواليد 2024 وأهم الشروط اللازمة لإضافة المواليد “وزارة التموين المصرية”

هل يوجد اضافة مواليد 2024،يتساءل العديد من الأشخاص في جميع المحافظات المصرية عن هل يوجد اضافة مواليد 2024 وخاصة الأشخاص الحاصلين على الدعم التمويني، وجاءت عمليات البحث بعد أن أعلنت وزارة التموين أن هناك عدد من الخطوات اللازمة لكي يتمكن المنتفعين من الدعم من اضافة المواليد عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التموين أو من خلال تطبيق دعم مصر، ولمعرفة المزيد تابع معنا.

هل يوجد اضافة مواليد 2024

هناك الكثير من التساؤلات من قبل المواطنين المصريين في هذا التوقيت حول اضافة المواليد الجدد هل هذه حقيقه ام لا ونظرا لسوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار السلع الغذائية، لذلك يتمنى العديد من الاشخاص أن تكون هذه حقيقة حتى تتمكن الأسر من العيش بحياة كريمة، ولكن يجدر بنا الاشارة انه لم يتم الإعلان من قبل وزارة التموين عن اضافة اي مواليد جدد على البطاقة التموينية حتى الآن.

الاوراق اللازمة لإضافة المواليد

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب احضارها لتنزيل المواليد ةتتمثل فيما يلي:

صوره من البطاقه التموينيه صوره من بطاقه الاب

صورة من الرقم القومي وشهادات ميلاد المواليد .

صوره من كرت تكافل وكرامة ومعاش التكافل الاجتماعي

اقرار من مكتب التموين.

الشروط اللازمة لإضافة المواليد الجدد

ان يكون مثل الجنسيه مصري الجنسيه.

ألا يتعدى سن المولود عن 18 عاما.

أن يتم تسجيل المواليد على قاعدة وزاره الداخليه.

في ختام المقال نود ان نكون قد أجبنا على هل يوجد اضافة مواليد 2024 واهم الشروط والأوراق اللازمة.