الحكومة السعودية تُعلن عن شروط منحة الديوان الملكي السعودي وطريقة التقديم للحصول عليها

يعد الحصول على منحة الديوان الملكي واحدة من أهم وسائل دعم الطلاب فى المملكة العربية السعودية وكذلك جميع أنحاء العالم، فهي تمكن الطلاب من تحقيق أحلامهم الأكاديمية والمهنية، لكن هناك مجموعة من الشروط وضعتها المملكة للحصول على تلك المنحة، تعرف معنا على وتمكين الشباب في تحقيق أحلامهم الأكاديمية والمهنية.

شروط منحة الديوان الملكي السعودي

إن هدف الديوان الملكي السعودي هو خلق جيل متمكن قادر على الإبداع والتفكير، لكن قبل التقدم لتلك المنحة فإن عليك استيفاء تلك الشروط وهي:-

لا يقل عمر الطالب المتقدم للمنحة عن 17 عام ولا يزيد عن 25 عا.

لا يقل عمر طالب الماجستير عن 30 عام.

لا يقل عمر طالب الدكتوراه عن 35 عام.

إن يكون جميع الطلاب المتقدمين إلى المنحة مقيمين بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

اجتياز المتقدم للفحص الطبي.

عدم حصول الطالب على أي منحة دراسية من قبل.

إن يكون الطالب منتظم فى دراسته ولم يسبق له الفصل من احدى المؤسسات التعليمية سابقا.

ارفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنحة.

طريقة التقديم على منحة الديوان الملكي السعودي الدراسية

يمكن لجميع الطلاب المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من مختلف الجنسيات الحصول على منحة الديوان الملكي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الملكي من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا

قم بتنزيل نموذج التقدم إلى المنحة.

ادخل جميع البيانات المطلوبة.

قم بارفاق جميع الأوراق والمستندات بشكل صحيح

انتظر حتى إعلان النتيجة.

من هنا نكون قد تعرفنا معا على شروط منحة الديوان الملكي السعودي، بالإضافة الى معرفة طريقة التقديم من هم الاشخاص الذين يحق لهم الحصول على المنحة ورابط التسجيل.