خطك هيقف.. خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي وكيفية الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يبحث العديد من الأشخاص الذين لديهم تليفونات أرضية عن موعد وطريقة دفع الفواتير، حيث يسبب عدم دفع الفاتورة فى موعدها عن انقطاع التيار الكهربائي للتليفون الأرضي وقد يسبب هذا أيضا انقطاع الواي فاي الأمور الذى يزعج الجميع، لهذا سوف نوضح لكم اليوم طرق وخطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك مجموعة من الخطوات عليك اتباعها لدفع فاتورة التليفون الارضي من منزلك بدون الحاجة للذهاب إلى أقرب فرع وهي:

قم بالدخول إلى موقع المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا

عليك الاستعلام عن قيمة الفاتورة أولا لمعرفة المبلغ المطلوب سداده.

من ثم قم بالضغط على كلمة دفع فاتورة التليفون الارضي.

أدخل رقم التليفون وكود المحافظة التابع لها

اضغط على كلمة سداد الكتروني.

ثم قم بالنقر فوق كلمة أدفع الآن

ادخل البيانات المطلوبة واختر طريقة الدفع المناسبة لك.

ثم انقر فوق كلمة موافق

كيفية الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك الاستعلام عن قيمة استهلالك للتليفون الأرضي من خلال:

الدخول إلى الموقع الرسمي المصرية للاتصالات.

كما يمكنك الاتصال على 19777 وإدخال رقم الهاتف.

عقوبة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت وزارة الإتصالات المصرية عن فرض مجموعة من العقوبات لمن لم يتم سداد قيمة فاتورة التليفون الارضي فى موعدها، حيث حددت تلك الغرامة بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير، كما أعلنت إن الحد الأدنى لتأخر الفواتير هو ثلاثة اشهر وإذا زادت تلك المدة فإن للشركة الحق فى رفع الحرارة عن التليفون الارضي لحين سداد المبلغ المطلوب مع قيمة الغرامات.

من هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا وتعرفنا معا على طرق خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي، وكيف يمكن الاستعلام عن الفاتورة وما هي العقوبات التى يتخذها وزراة الاتصالات فى حالة الامتناع عن الدفع.