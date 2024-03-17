شهادات البنك الأهلي المصري 2024 ذات العائد الشهري وحقيقة رفع الفائدة على شهادات الادخار

شهادات البنك الاهلي المصري، يبحث الكثير من الأشخاص عن أنواع الشهادات المختلفة التي توجد في البنك الأهلي المصري نظرا العديد من المزايا التي تتمتع بها شهادات هذا البنك والتي تتأثر بشكل كبير بإيداعات البنك المركزي، كما زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة حول حقيقة زيادة نسبة الشهادات في البنك الأهلي المصري وهل هذا الأمر صحيح أم لا.

شهادات البنك الاهلي المصري

توجد العديد من أنواع الشهادات المختلفة في البنك الأهلي المصري والتي تتميز بالعديد من المزايا المختلفة وهذه الشهادات يمكن أن تتمثل في الآتي

شهادة ادخار أمان المصريين 2024 توجد في البنك الأهلي المصري بحد أدنى للإيداع 500 جنيه وتكون لمدة ثلاثة سنوات بعائد يصل إلى 13٪ ويصل الحد الأقصى لها 2500 جنيه.

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية بعائد شهري متغير، حيث تكون السنة الأولى بنسبة 22٪ والسنة الثانية 18٪ والسنة الثالثة 16٪ وقد يبدأ الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.

حقيقة رفع الفائدة على شهادات الادخار

أوضح البنك الاهلى المصري في الأيام القليلة الماضية أنه تم تعديل نسبة شهادة الادخار في البنك الأهلي المصري، حيث كانت نسبتها الماضية 19,5٪ وقد أصبح سعر الفائدة الخاصة بها الآن 21,5٪ وهذه الزيادة بقيمة 2٪، كما أنه أوضح أن هذه الشهادة هي الأكثر ارتباطا بالبنك المركزي نتيجة ارتباطها بسعر إيداع البنك المركزي والتي تتأثر بشكل ملحوظ بهذا البنك.

في النهاية قد علمنا ما هي حقيقة زيادة سعر الفائدة في البنك الأهلي المصري وما هي الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي المصري لعملائه بعائد شهري