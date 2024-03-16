شوفها مناسبة ليك.. شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 للإعلان الـ 18 والأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي، يبحث الكثير من الأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عن الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم من أجل القبول بها، كما حدد صندوق الإسكان الأوراق المطلوبة أثناء التقديم على هذه الشقق.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

هناك العديد من الشروط المختلفة الواجب توافرها من أجل الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بكل سهولة دون تعقيد وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي

من أهم الشروط الواجب توافرها أنه ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عام أثناء التقديم على شقق الإسكان.

كما يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

لابد من ألا يتجاوز عمر المتقدم 75 عاما إذا كان من ملاك المعاشات.

ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم عن 2700 ولا يزيد عن 7 آلاف جنيهات.

لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

تقديم كافة الأوراق التي تثبت مكان إقامة الشخص المتقدم.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يجب توافر العديد من الأوراق المختلفة من أجل القبول على تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بكل سهولة وهذه الأوراق تتمثل في الآتي

يلزم تقديم صورة من قسيمة الزواج في حالة إذا كان الشخص المتقدم متزوج

تقديم الإيصال الذي يفيد بدفع مقدم الحجز.

توافر كافة الأوراق التي تثبت وجود دخل إضافي للشخص المتقدم.

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتقدم بشرط أن تكون سارية المفعول.

في النهاية قد علمنا الشروط الواجب توافرها من أجل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والأوراق المرفقة أثناء التقديم.