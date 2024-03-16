خطوة بخطوة.. تردد قناة ماجد للاطفال 2024 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة ماجد، يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة تردد قناة ماجد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل ضبطها وتحميلها ومشاهدة البرامج والمحتويات الأخرى التي تقوم بعرضها للأطفال للاستمتاع بها.

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي النايل سات 2024

هناك تردد خاص بقناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات من أجل تنزيلها على الرسيفر وهذا التردد هو

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد القناة هو: 11411.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

معدل ترميز: 30000.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة هي hd

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات 2024

يوجد تردد خاص بقناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي عرب سات من أجل ضبطها وتحميلها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي

القمر الصناعي هو العرب سات.

تردد القناة هو: 11804.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة هي HD

خطوات تنزيل قناة ماجد

يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة من أجل ضبط وتحميل قناة ماجد على شاشة التلفزيون الخاص بنا بكل سهولة من خلال تردد القناة وهذه الخطوات تكون كالآتي

من خلال جهاز التحكم الخاص بجهاز الرسيفر اضغط على زر الإعدادات أو القائمة المتواجد به.

أختر بعد ذلك كلمة تثبيت القناة ومن ثم اختر كلمة التثبيت اليدوي.

سوف يتم منك مباشرة إدخال كافة البيانات التي تخص قناة ماجد للأطفال مثل التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ في الحقول المناسبة لهم بشكل صحيح.

اضغط بعدها على كلمة تنزيل وسوف يتم تحميل القناة على التلفاز مباشرة مع باقي القنوات التي تكون بنفس التردد

في النهاية قد علمنا ما هو تردد قناة ماجد الجديد 2024 وما هي طريقة ضبط القناة على التلفاز لمشاهدة البرامج الممتعة التي تقدمها لتخص الأطفال.