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“استخرجها من بيتك” رابط استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين عبر بوابة مصر الرقمية

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 ساعات
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استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين

استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

عندما يفقد الشخص بطاقة الرقم القومي الخاص به فعليه اتباع بعض الخطوات الهامة أولها التوجه الى قسم الشرطة والإبلاغ عن فقدان البطاقة، ثم شراء استمارة بدل فاقد من الأحوال المدنية وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اعتمادها من جهة التعليم أو العمل، والتوجه الى السجل المدني للتصوير واستكمال إجراءات استخراج بطاقة أخرى، سيتم تحديد موعد الاستلام بعد اسبوعين أو بعد 48 ساعة إذا كانت الاستمارة عاجلة.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

يختلف سعر استمارة بطاقة الرقم القومي حسب نوع الاستمارة، فالاستمارة VIP التي يتم استلامها بعد ساعتين فقط سعرها 305 جنيه، والاستمارة العاجلة التي يتم استلامها في اليوم التالي للتقديم سعرها 175 جنيه والتي يتم استلامها بعد 3 أيام سعرها 125 جنيه، أما الاستمارة العادية فيبلغ سعرها 50 جنيه.

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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 ساعات
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صورة Mahmoud

Mahmoud

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